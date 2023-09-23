Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на четвертой минуте забил полузащитник Никита Салтыков. На 41-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Амар Рахманович. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте отставание сочинцев сократил полузащитник Кристиан Нобоа.

Таким образом, после девяти матчей «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 13-м месте, имея в активе 6 очков.