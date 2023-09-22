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Агент футболиста Кокорина Бердышев: Александр рад играть за "Арис"

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда Александра Кокорина, высказался об игре своего клиента за кипрский «Арис», передает «Чемпионат».

Агент Кокорина рассказал об эмоциях футболиста от игры за «Арис»
© РИА Новости

«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время. Он занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад», — сказал Бердышев.

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

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