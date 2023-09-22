Семак прокомментировал уход Бакаева в клуб ОАЭ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об уходе в аренду полузащитника Зелимхана Бакаева.
На этой неделе петербургский клуб объявил о том, что клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» арендовал Зелимхана до конца сезона без права выкупа.
«Шанс на его возвращение есть. Мы разговаривали с Зелимханом месяца полтора назад, когда он спросил у меня: «Сергей Богданович, если будет предложение от другого клуба, можете меня отпустить в аренду? Мне нужно немножко перезагрузиться». Я ему ответил, что, если будет вариант, и если у нас будет возможность отпустить, мы так и сделаем. Что и произошло.
А так, Зелимхан — молодец. На мой взгляд, ему очень непросто пришлось: у него очень эмоциональный характер и большие амбиции. Мы ждем возвращения. Конечно, если нам нужно будет, если он захочет — мы будем рады», — ответил Семак на вопрос корреспондента «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.
Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» в июле 2022 года, подписав контракт на правах свободного агента после ухода из родного «Спартака». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах (262 минуты) и отдал одну голевую передачу. В июле 2023 года Бакаев признавался, что переходил в «Зенит» не для того, чтобы уйти через год.
Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2,5 млн евро.
В воскресенье, 24 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Эта игра состоится 24 сентября на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени
Петербургский клуб идет на 2-м месте в Российской Премьер-лиге с 17 очками. «Железнодорожники» занимают 8-е место с 12 очками.