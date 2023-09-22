Семак прокомментировал уход Бакаева в клуб ОАЭ

«Шанс на его возвращение есть. Мы разговаривали с Зелимханом месяца полтора назад, когда он спросил у меня: «Сергей Богданович, если будет предложение от другого клуба, можете меня отпустить в аренду? Мне нужно немножко перезагрузиться». Я ему ответил, что, если будет вариант, и если у нас будет возможность отпустить, мы так и сделаем. Что и произошло.



А так, Зелимхан — молодец. На мой взгляд, ему очень непросто пришлось: у него очень эмоциональный характер и большие амбиции. Мы ждем возвращения. Конечно, если нам нужно будет, если он захочет — мы будем рады», — ответил Семак на вопрос корреспондента «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.