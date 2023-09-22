Иностранный тренер «Краснодара» назвал условие, при котором он уйдет из клуба

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что, если такое произойдёт, меня в «Краснодаре» не будет! В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет моё решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов. Если возможно забить пять мячей, значит, надо это сделать», — приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».