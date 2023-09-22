Фильцов считает, что Галактионов способен исправить ситуацию в «Локомотиве»

«Руководителям надо набраться терпения, потому что он качественный специалист, хороший российский тренер. Таких должно быть больше в нашей лиге. Думаю, он исправит ситуацию. Получится ли очки отнять у сине-бело-голубых? В Петербурге играть тяжело, но железнодорожникам нужны очки, а брать их нужно со всеми» — приводит слова Фильцова Legalbet.