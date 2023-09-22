Фильцов считает, что Галактионов способен исправить ситуацию в «Локомотиве»
Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов высказался о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московской команды.
«Руководителям надо набраться терпения, потому что он качественный специалист, хороший российский тренер. Таких должно быть больше в нашей лиге. Думаю, он исправит ситуацию. Получится ли очки отнять у сине-бело-голубых? В Петербурге играть тяжело, но железнодорожникам нужны очки, а брать их нужно со всеми» — приводит слова Фильцова Legalbet.
24 сентября «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде против «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и начнется в 16:30 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Контракт 39-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
20 сентября «Локомотив» в гостях уступил «Уралу» (0:0, 2:4 – по пенальти) в матче группового этапа Кубка России (путь РПЛ). Это поражение стало третьим в последних пяти играх. Ранее железнодорожники проиграли «Оренбургу» (0:2) и «Ростову» (1:2).
После 8 туров «Локомотив» занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками. По итогам прошлого сезона московская команда финишировала в Премьер-лиге на 8-й строчке.