Хави продлил контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

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Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года. Кроме того, оно предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Ранее Хави вошел в число претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с испанской командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.