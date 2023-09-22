Российский футболист в Армении: ситуация тяжелая, но покидать Ереван не собираюсь

«В целом дела сейчас хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся за происходящую ситуацию, особенно местные ребята. На днях с женой окажем гуманитарную помощь в пункте сбора. Я интересуюсь ситуацией и в новостях, и у местных ребят. Ситуация тяжёлая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но вроде бы ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую — работаем в обычном режиме.



Повлияло ли эта ситуация на тренировочный процесс? Нет, всё проходит по плану. У «Пюника» есть задачи в чемпионате, а мы стараемся концентрироваться на наших целях», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.