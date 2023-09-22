Глава РФС допустил, что Россия вернется на международную арену по ходу СВО

«Может ли сборная России вернуться на международную арену по ходу СВО? Все возможно. Что будет, если сборная не сыграет на ЧМ-2026? Будет плохо, если мы не выполним задачу. Но при этом надо учитывать, что для ее выполнения только наших усилий недостаточно. Есть ситуации, когда не все от вас зависит», — сказал Дюков.