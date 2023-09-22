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Глава РФС Дюков допустил, что Россия вернется на международную арену по ходу СВО

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил, что национальная команда сможет участвовать в международных турнирах даже по ходу спецоперации на Украине. Его слова передает «РБ Спорт».

Глава РФС допустил, что Россия вернется на международную арену по ходу СВО
© РИА Новости

«Может ли сборная России вернуться на международную арену по ходу СВО? Все возможно. Что будет, если сборная не сыграет на ЧМ-2026? Будет плохо, если мы не выполним задачу. Но при этом надо учитывать, что для ее выполнения только наших усилий недостаточно. Есть ситуации, когда не все от вас зависит», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

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