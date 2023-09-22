Глава РФС допустил, что Россия вернется на международную арену по ходу СВО

Глава РФС Дюков допустил, что Россия вернется на международную арену по ходу СВО
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не исключил, что национальная команда сможет участвовать в международных турнирах даже по ходу спецоперации на Украине. Его слова передает «РБ Спорт».
«Может ли сборная России вернуться на международную арену по ходу СВО? Все возможно. Что будет, если сборная не сыграет на ЧМ-2026? Будет плохо, если мы не выполним задачу. Но при этом надо учитывать, что для ее выполнения только наших усилий недостаточно. Есть ситуации, когда не все от вас зависит», — сказал Дюков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).