Дубль Роналду помог «Аль‑Насру» победить «Аль‑Ахли»

«Аль Наср» на своем поле обыграл «Аль Ахли» в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, в составе которых по два мяча забили Криштиану Роналду (4 я и 52 я минуты) и Андерсон Талиска (17, 45+6), который также отметился голевой передачей. У проигравших отличились Франк Кесси (30), Рияд Марез (50) и Фирас Аль Бурайкан (88).

«Аль Наср» продлил победную серию до пяти матчей и с 15 очками занимает пятое место в таблице, опережая по дополнительным показателям «Аль Ахли», лидирует «Аль Иттихад» (18 очков).