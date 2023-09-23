Футболист "Сочи" Заболотный поддержал увольнение Хохлова с поста тренера клуба

"У нас идут одни проигрыши. Наверное, все объективно. Если идет проигрыш на проигрыше... Не всегда виноват тренер. В нашем чемпионате такая тенденция. Не я это придумал", - сказал Заболотный.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста "Сочи" провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью. Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский "Ротор", московское "Динамо" и "Кубань", воспитанником которой является.