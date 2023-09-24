«Краснодар» переиграл «Урал» и защитил лидерство в РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

На 54-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Урала" Егор Филипенко. На 77-й минуте отличился Кевин Ленини.

"Краснодар" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате. Краснодарцы одержали шесть побед при трех ничейных результатах. Команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Урал" набрал 14 очков и располагается на восьмой строчке.