Гол Бонгонда помог «Спартаку» обыграть «Динамо»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.

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В самом начале игры, на седьмой минуте, нападающий хозяев Тео Бонгонда открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. В перерыве матча «Спартак» произвёл замену вратаря — вместо Александра Селихова вышел Александр Максименко. Выход Максименко сыграл ключевую роль во встрече — «Динамо» создало отличные моменты для взятия ворот красно-белых во втором тайме — 25-летний голкипер несколько раз спас ворота своей команды, чем помог ей сохранить счёт матча прежним — 1:0, минимальная победа «Спартака».