«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне Серии А, уступив «Сассуоло»
«Ювентус» в гостях проиграл «Сассуоло» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Арман Лорьянте (12 я минута), Доменико Берарди (41) и Андреа Пинамонти (82). Еще один мяч оказался в воротах «Ювентуса» после автогола Федерико Гатти (90+5). Гости праздновали взятие ворот после мяча Федерико Кьезы (78) и автогола Матиаса Винья (21).
«Ювентус» потерпел первое поражение и с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» с шестью очками идет 11 м.