«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне Серии А

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Арман Лорьянте (12 я минута), Доменико Берарди (41) и Андреа Пинамонти (82). Еще один мяч оказался в воротах «Ювентуса» после автогола Федерико Гатти (90+5). Гости праздновали взятие ворот после мяча Федерико Кьезы (78) и автогола Матиаса Винья (21).