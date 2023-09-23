Винисиус и Неймар вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Фернандо Динисом огласил список из 23 футболистов, вызванных на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

В октябре сборная Бразилии проведёт два матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2026. 13 октября соперником бразильцев станет сборная Венесуэлы, начало игры запланировано на 3:30 мск. 18 октября сборная Бразилии сыграет с Уругваем. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.