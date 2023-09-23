Лещенко назвал недоброжелательной атмосферу на стадионе "Спартака"

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко после матча бело-голубых со «Спартаком» в матче девятого тура чемпионата России по футболу заявил, что на стадионе красно-белых недоброжелательная атмосфера. Слова Лещенко передает «РБ Спорт».

«Психологически сложно играть на такой арене. Недоброжелательная атмосфера здесь. Из-за спартаковских фанатов? Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА — «Динамо!» — вот это я понимаю. А здесь они запугивают...» — сказал Лещенко.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0, единственный мяч на седьмой минуте забил бельгийский нападающий Тео Бонгонда. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом подопечные Гильермо Абаскаля не пропускают уже в третьей игре подряд, включая кубковый матч с «Пари НН» (3:0). «Динамо» с 15-ю баллами занимает пятую строчку в таблице РПЛ.