«Аякс» уволил спортдиректора, желавшего купить Сперцяна

«Различные попытки восстановить более широкую поддержку не привели к желаемому результату, и это приводит к волнениям внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за разочаровывающей игры. Свен был очень предан «Аяксу» в последние месяцы, за что мы ему благодарны. Теперь в интересах клуба как можно скорее вернуться к спортивному росту объединёнными силами», — приводит слова временного директора Яна ван Халста официальный сайт амстердамского клуба.