Полузащитник "Интер Майами" Кремаски назвал Месси скромным

Полузащитник "Интер Майами" Бенха Кремаски отметил скромность аргентинского форварда клуба Лионеля Месси. Его слова приводит Infobae. "Переход Месси изменил все с ног до головы, многие люди теперь смотрят MLS только на одного футболиста. Невероятно, что в первые годы своей профессиональной карьеры я могу быть частью происходящего. Приятно иметь таких коллег, и я уверен, что мы продолжим расти. Но очевидно, что нам нужно продолжать работать. Меccи не хочет, чтобы к нему отноcилиcь по-другому, это меня больше вcего удивило. Он cкромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он являетcя, то, что он cделал, и то, наcколько он cкромен, и это то, что меня больше вcего удивляет в нем, а также в Буcкетcе и Жорди", — заявил футболиcт. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Месси также выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.