Отказавшийся от сборной России Севикян получил приглашение от Армении

22-летний Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведёт в её составе в этот период два матча: в рамках квалификационного раунда Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.