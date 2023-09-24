Глушенков признан лучшим игроком матча «Локомотива» с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков признан лучшим игроком матча девятого тура МИР РПЛ с «Зенитом».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. Глушенков отметился голом и результативной передачей.
«Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 17 очками идет на третьей строчке.
Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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