Глушенков признан лучшим игроком матча «Локомотива» с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков признан лучшим игроком матча девятого тура МИР РПЛ с «Зенитом».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. Глушенков отметился голом и результативной передачей.

«Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 17 очками идет на третьей строчке.

Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.