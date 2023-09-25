Горшков раскритиковал матч «Зенита» и «Локомотива»

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Александр Горшков заявил «Матч ТВ», что матч «сине бело голубых» с «Локомотивом» в 9 м туре МИР РПЛ выдался скучным и медленным.

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Встреча прошла в воскресенье в Санкт Петербурге и завершилась волевой победой московской команды со счетом 2:1.

— От самой игры впечатления остались не очень приятные. Ожидалось, что матч получится интересным и напряженным. Соперники все же довольно серьезные. Но сама игра была довольно скучная и медленная. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что «Локомотив» в последнее время выглядел неважно. И «Зенит», после того, как быстро забил гол, тоже сбавил обороты. Не было какой то запредельной мотивации. Довольно скучно проходил матч.

Я бы не сказал, что «Локомотив» победил заслуженно. Все таки «Зенит» выигрывал по ходу матча, а также создавал еще опасные моменты. У «Локомотива» их было все же чуть поменьше. Тем не менее железнодорожники победили. Где то удача улыбнулась. Но в первую очередь это вина «Зенита», команда не была мотивирована на 100%.

— Позади треть чемпионата, «Зенит» не является лидером. Все равно станет чемпионом?

— Если «Зенит» будет не всегда настроен на 100%, то, возможно, появится и конкуренция за первое место. Интрига сейчас появляется. Если же «Зенит» будет на полную включаться, а он это может, то соперникам будет очень сложно. Но пока, как мы видим, «сине бело голубым» не так просто выходить полностью мотивированными на каждый матч. Мне кажется, все в первую очередь зависит от самого «Зенита», — сказал Горшков «Матч ТВ».