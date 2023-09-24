Уткин: «Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал поражение "Зенита" от "Локомотива" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Зенит" так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков "Зенита" какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени ещё вагон. Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более?" — написал Уткин.
Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьера.
На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.