Уткин: «Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит

"Зенит" так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков "Зенита" какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени ещё вагон. Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более?" — написал Уткин.