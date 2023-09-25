"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд" в матче АПЛ, забив восемь мячей

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд". Встреча завершилась со счетом 8:0. В составе "Ньюкасла" точными ударами отметились Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александер Исак. "Ньюкасл" одержал самую разгромную победу в текущем сезоне, а также стал первой командой сезона-2022/23, которой удалось забить в ворота соперника восемь мячей.

© Lee Smith/Reuters

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ньюкасл" занимает восьмое место, набрав девять очков. "Шеффилд" располагается на 20 строчке, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (18), вторую строчку занимает "Ливерпуль" (16), замыкает тройку сильнейших "Брайтон" (15). В следующем туре "Ньюкасл" сыграет против "Бернли". Встреча состоится 30 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени. "Шеффилд" встретится с "Вест Хэмом". Игра пройдет 30 сентября.