ЦСКА вырвал ничью в игре с «Ростовом»

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью — 3:3.

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Ростовчане открыли счёт уже на 7-й минуте первого тайма. Полузащитник Алексей Миронов забил гол красивым дальним ударом. Спустя пять минут Егор Голенков увеличил преимущество хозяев. На 26-й минуте защитник ЦСКА Келлвен отыграл один мяч. На 50-й минуте форвард «Ростова» Голенков оформил дубль, сделав счёт 3:1. На 65-й минуте нападающий Фёдор Чалов сократил отставание армейцев до одного мяча. Ещё через пять минут 19-летний Аббосбек Файзуллаев сделал счёт 3:3.