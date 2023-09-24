Мостовой прокомментировал скандальное высказывание Дзюбы в адрес Семака

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, который после встречи девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" резко ответил на вопрос о тренере петербургской команды Сергее Семаке. Слова Мостового передает "Чемпионат".
Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что игрок ответил: "А кто это?".
"Сегодня "Локомотив" в фаворе, и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют. Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка", – сказал бывший полузащитник "Спартака".
Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьера.
На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.