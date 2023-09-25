Алиев сравнил зарплаты в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо»

«Везде одинаково, в «Локомотиве», «Динамо» и «Анжи». В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата.



€100 тыс. я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия $45 тыс.» — сказал Алиев на YouTube-канале Ксении Больбот.