Первый тренер Дзюбы высказался о словах футболиста про Семака

«Локомотив» в воскресенье в Санкт Петербурге обыграл «Зенит» в матче девятого тура МИР РПЛ со счетом 2:1. После игры Дзюба ответил на вопрос журналистов о том, помирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?» В прошлом сезоне железнодорожники принимали «сине бело голубых» в 22 м туре МИР РПЛ и проиграли со счетом 1:2. После игры Дзюба не стал жать руку Семаку.