Первый тренер Дзюбы высказался о словах футболиста про Семака

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, раскритиковал слова футболиста в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Локомотив» в воскресенье в Санкт Петербурге обыграл «Зенит» в матче девятого тура МИР РПЛ со счетом 2:1. После игры Дзюба ответил на вопрос журналистов о том, помирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?» В прошлом сезоне железнодорожники принимали «сине бело голубых» в 22 м туре МИР РПЛ и проиграли со счетом 1:2. После игры Дзюба не стал жать руку Семаку.
— Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо — это чистая показуха. Семак — хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Если он станет тренером, обязательно споткнется на этих же делах. Видимо, между ними был какой то вулкан конфликта.
Дзюба пытается быть актером, но актер он не лучший. Не знаю, чего он добивается своим поведением, но все зависит от его окружения. Такое поведение его не красит. Хотелось бы, конечно, увидеть рукопожатие Семака и Дзюбы. Надеюсь, эта история закончится миром, по мужски, — приводит слова Шуплякова Sport24.