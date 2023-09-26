Медведев прокомментировал слухи о серьезном разговоре с игроками «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что он провёл серьёзный разговор с игроками сине-бело-голубых после поражения команды в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2). Ранее в СМИ появилась информация, что Медведев якобы предъявил игрокам претензию, что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».