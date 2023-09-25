«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Оход» в 1/16 финала Кубка Короля

В первом тайме команды обменялись голами: на 18-й минуте Садио Мане реализовал пенальти и вывел «Аль-Наср» вперёд, а в компенсированное время Конрад Михалак сравнял счёт. Однако во втором тайме «Оход» получил четыре безответных мяча в свои ворота. Забитыми мячами отметились Секо Фофана, Андерсон Талиска, Айман Яхья и Мешари Аль-Немер.