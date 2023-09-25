Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы, полученной в матче с "Марселем"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" француз Килиан Мбаппе получил травму в принципиальном матче против "Марселя" (4:0) в рамках шестого тура национального первенства.

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Мбаппе вынужден был уйти с поля уже на 32-й минуте в результате столкновения с защитником соперника аргентинцем Леонардо Балерди. После оказания медицинской помощи Килиан смог продолжить игру, но в итоге все же попросил замену и сразу ушел в раздевалку.

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Сколько пропустит лидер "ПСЖ" - пока остается загадкой. Не исключено, что Мбаппе не поможет своей команде в следующем матче в Лиге чемпионов на выезде против английского "Ньюкасла" (4 октября).

- Килиан почувствовал боль, из-за которой было сложно оставаться на поле. Разумнее всего было заменить его. Надеюсь, ничего серьезного не случилось, - отметил главный тренер парижан испанец Луис Энрике.

После скандала, связанного с возможным уходом из клуба прошлым летом, Мбаппе потихоньку стал набирать форму. До встречи с "Марселем" Килиан забивал во всех пяти матчах в новом сезоне за свою команду. По словам президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелайфи, все разногласия с футболистом остались в прошлом.

- Проблемы, которые у нас были, останутся между нами. Килиан - часть семьи "ПСЖ". Горжусь тем, что делает Мбаппе и вся команда в целом. У нас есть лучший игрок в мире. Считаю, он вполне заслуживает "Золотой мяч", - сказал Аль-Хелайфи.

В отличие от Мбаппе,"ПСЖ" летом покинул великий аргентинец Лионель Месси, подписавший контракт с американским "Интер Майами". На днях Месси выступил с критикой в адрес парижского клуба, отметив, что его не поздравили с победой на чемпионате мира-2022.

- Все случилось не так, как я ожидал. Но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там, в "ПСЖ", дела у меня шли неважно, но в тот период я стал победителем первенства планеты. Ситуация после чемпионата мира была понятной, поскольку в финале Аргентина одолела именно Францию. И все же обидно. Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за триумф в Катаре, - подчеркнул в интервью аргентинским СМИ Месси.

Форвард "ПСЖ" рискует пропустить важнейшие встречи не только в национальном первенстве, но и в Лиге чемпионов

Ответ от "ПСЖ" не заставил себя долго ждать. Так, в руководстве клуба подчеркнули, что Месси поздравляли с победой в Катаре.

"Как все видели - нами даже было опубликовано видео - мы отметили успех Месси на тренировке и в частном порядке. Однако, при всем уважении, "ПСЖ" является французской командой. Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе, но мы должны уважать страну, которую он победил. При этом Лео был и остается невероятным игроком. Мы гордились тем, что он выступал за нас", - приводит слова главы парижского клуба Аль-Хелайфи RMC Sport.

Премьер-лига

Один из самых зрелищных матчей девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) состоялся на юге стране. "Ростов" Валерия Карпина ведя 2:0 и 3:1 по ходу встречи с ЦСКА, умудрился потерять очки - 3:3.

Ростовчане и армейцы в последнее время не блещут стабильностью, редко принося радость своим болельщикам. Сначала о "красно-синих". После серебряных медалей в прошлом сезоне и завоевания Кубка многие эксперты ожидали, что москвичи бросят вызов "Зениту" и поборются с ним за чемпионство. Но в реальности дела у ЦСКА складываются не очень: команда застряла в середине турнирной таблицы, много пропускает, и никак не может наладить игру. Клуб уже семь матчей не побеждает в Премьер-лиге - четыре ничьих и одно поражение (от "Динамо" со счетом 1:2 - прим. "РГ"). Явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики.

В поединке с "Ростовом" дело шло к поражению. Если бы не расточительность хозяев в завершающей стадии, ЦСКА мог бы остаться без набранных очков. Ничья при таких обстоятельствах - не самый плохой итог для гостей, но армейцы сильно отстали от лидеров. Отрыв того же "Краснодара" от столичной команды составляет уже восемь баллов.

- Приехали в Ростов-на-Дону побеждать - нам необходимо подниматься вверх по таблице. Однако начало матча получилось обескураживающим. Второй гол привезли сами себе, как и третий. В простых моментах допускали ошибки. Включили только после 0:2, за что спасибо ребятам. Есть о чем подумать, что проанализировать. Для зрителей получилось классное зрелище, тренерам же пришлось понервничать, - отметил рулевой ЦСКА Владимир Федотов.

Но если у ЦСКА по ходу сезона были яркие и успешные матчи, то "Ростов" однозначно стал одним из главных разочарований старта первенства. "Желто-синие" не побеждают в пяти турах подряд в РПЛ, выиграв лишь два матча в нынешнем сезоне. Рулевой ростовчан Валерий Карпин считает, что все дело в психологии.

- Мы уже второй тур упускаем победу, ведя 2:0. Это психология. Первые 20 с чем-то минут играем хорошо, затем сдаем. Связать такие перепады с чем-то другим сложно, - сказал Карпин. - В поединке с ЦСКА мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Нападающими доволен - они дали объем, агрессию, интенсивность.