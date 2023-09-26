Футболист Видаль раскритиковал тренера "МЮ" тен Хага за отношение к Роналду

"Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни. Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно", - сказал Видаль.

27 августа 2021 года "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он становился трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В ноябре 2022 года португалец дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника "красных дьяволов" Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в "Манчестер Сити" после беседы с Алексом Фергюсоном. Сейчас футболист выступает за клуб "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.