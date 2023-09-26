Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе игроков «Реала Сосьедад»
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с испанской командой после перенесённого коронавируса.
«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» Sport24.
Завтра, 27 сентября, «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Валенсии». Игра сан-себастьянцев против «Атлетика Бильбао» намечена на 30 сентября. Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно.
Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.