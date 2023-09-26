Петржела назвал нападающего «Спартака» Соболева сумасшедшим

«У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень — Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Соболев — сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела не верит в триумф российского клуба или сборной России на международном турнире. 70-летний чешский специалист считает, что сборная России не сможет пройти отбор на чемпионат мира.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Московский «Спартак» на тот момент был в 1/8 финала Лиги Европы, в этот раунд красно-белые попали благодаря победе в группе. На этой стадии «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпциг», который на тот момент возглавлял экс-наставник москвичей Доменико Тедеско. Матчи были отменены, немецкий клуб напрямую прошел в четвертьфинал Лиги Европы.