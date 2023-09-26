Дьяков отметил отсутствие стабильности в игре Бонгонды за «Спартак»

— После матча с «Динамо» мы как эксперты дали приз лучшему игроку матча за счёт того, что он забил. Но я бы отметил Мартинса, который был в полном порядке, который в середине поле выжег всё, что можно было. Забил «Спартак» быстрый гол, затем сели в оборону и начали играть на контратаках. Бонгонда пока не очень стабилен. Он очень ярко зашёл в «Спартак», первые матчи отыграл классно, потом какой то спад на две три игры. Если у «Спартака» закрывают Бонгонду и Промеса, то команда в атаке отвратительно смотрится. Поэтому это два игрока, на которых строится игра впереди, — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.