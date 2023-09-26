Экс-футболист «Локомотива» Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

— Провести более 100 матчей за национальную сборную было честью для меня. Для спортсмена нет лучшего момента, чем петь гимн перед матчем сборной на Национальном стадионе. Однако пришло время сказать «спасибо».



Спасибо болельщикам, которые были с нами во все хорошие и плохие моменты. В каждой игре я выкладывался, чтобы вы могли нами гордиться.



Спасибо моей жене, семье, тренерам, сотрудникам и всем, кого я встретил на пути. Держим кулаки за каждый следующий матч и увидимся на трибунах! — написал Крыховяк.