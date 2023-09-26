Женская сборная России по футболу забила 11 безответных мячей «Строгино»

Встреча прошла в Химках на учебно тренировочной базе «Новогорск» и завершилась со счетом 11:0 в пользу национальной команды.

В составе сборной России по дублю оформили Анастасия Самсонюк (26, 28) и Елена Зубкова (50, 82), а также голами отметились Ксения Кулешова (20), Ксения Олексюк (23, с пенальти), Валентина Смирнова (44), Зарина Шарифова (52), Мария Дурнова (60), Анастасия Фетисова (70) и Ксения Долгова (77).