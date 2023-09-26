Экс-футболист Смертин считает, что у сборной России есть шансы выиграть ЧМ

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — сказал Смертин.