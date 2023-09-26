Колосков прокомментировал решение исполкома УЕФА по допуску сборных U-17

— Решение замечательное, это бесспорно, оно открывает путь нашим юношам на международную арену. По факту это частичное снятие санкций, которые были на нас наложены. Хороших решений в этом направлении почти не было, поэтому можно их только приветствовать. Это большой шаг для УЕФА.



Другое дело — как всё это будет реализовано на практике. Дома мы принимать иностранцев не сможем, да они к нам и не поедут. Получается, нужно искать нейтральное поле. А если мы по жребию попадем на сборную команду Германии, как нам играть? Игрокам дадут визы? Как туда лететь? Все это оставляет большой пласт вопросов, на которые нам только предстоит услышать ответ, — сказал Колосков корреспонденту «Матч ТВ».