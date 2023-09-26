Колосков прокомментировал решение исполкома УЕФА по допуску сборных U-17

Решение исполкома УЕФА по допуску сборных U‑17 — большой шаг, но нужно понять, как оно будет реализовано, заявил Колосков
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что сомневается в реализации решения УЕФА о допуске сборных команд России до 17 лет к международным турнирам.
Во вторник УЕФА сообщил, что исполком организации предложил руководству союза допустить мужские и женские сборные России до 17 лет до международных турниров без флага и гимна.
— Решение замечательное, это бесспорно, оно открывает путь нашим юношам на международную арену. По факту это частичное снятие санкций, которые были на нас наложены. Хороших решений в этом направлении почти не было, поэтому можно их только приветствовать. Это большой шаг для УЕФА.
Другое дело — как всё это будет реализовано на практике. Дома мы принимать иностранцев не сможем, да они к нам и не поедут. Получается, нужно искать нейтральное поле. А если мы по жребию попадем на сборную команду Германии, как нам играть? Игрокам дадут визы? Как туда лететь? Все это оставляет большой пласт вопросов, на которые нам только предстоит услышать ответ, — сказал Колосков корреспонденту «Матч ТВ».