Арманд Дука сменил Рубиалеса на посту вице‑президента УЕФА

Рубиалес оказался в центре скандала после окончания финала женского чемпионата мира, который прошел 20 августа и завершился победой сборной Испании. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженни Эрмосо. После этого она сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй». Глава RFEF был отстранен ФИФА от футбольной деятельности на 90 дней, а позже покинул свой пост в испанской федерации.