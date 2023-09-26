Арманд Дука сменил Рубиалеса на посту вице‑президента УЕФА
Президент Федерации футбола Албании Арманд Дука сменил Луиса Рубиалеса на посту вице президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте УЕФА.
Решение было принято во вторник на заседании исполкома УЕФА на Кипре. Рубиалес покинул должность вице президента УЕФА 10 сентября.
Рубиалес оказался в центре скандала после окончания финала женского чемпионата мира, который прошел 20 августа и завершился победой сборной Испании. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженни Эрмосо. После этого она сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй». Глава RFEF был отстранен ФИФА от футбольной деятельности на 90 дней, а позже покинул свой пост в испанской федерации.