Мэттью Бут: «Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Россия — самая дружелюбная страна»
Мэттью Бут не считает Россию криминальной страной.
— Ростов — папа. Встречались ли с криминалом в этом городе?
— Нет. Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Два года играл в местной команде и не могу сказать, что чувствовал себя в опасности. Наоборот, ростовчане — самые приветливые люди, которые живут футболом.
Еще четыре года провел в Самаре, поэтому точно скажу: Россия — самая дружелюбная страна, – сказал экс-игрок «Ростова» и «Крыльев Советов».
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