Клюев покинул «Урал‑2»

Клюев руководил второй командой «Урала» с лета 2020 года. Вместо него новым главным тренером назначен Ансар Аюпов . В «Сочи» Клюев займёт должность помощника главного тренера Александра Точилина .

Точилин возглавил «Сочи» после отставки Дмитрия Хохлова 17 сентября. После этого южный клуб на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в ФОНБЕТ Кубке России и уступил на выезде самарским «Крыльям Советов» (1:2) в МИР РПЛ.