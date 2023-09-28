Клюев покинул «Урал‑2»

Должность главного тренера «Урала 2» покинул Денис Клюев, который продолжит работу в «Сочи», сообщает пресс служба екатеринбургского клуба.
Клюев руководил второй командой «Урала» с лета 2020 года. Вместо него новым главным тренером назначен Ансар Аюпов. В «Сочи» Клюев займёт должность помощника главного тренера Александра Точилина.
Точилин возглавил «Сочи» после отставки Дмитрия Хохлова 17 сентября. После этого южный клуб на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в ФОНБЕТ Кубке России и уступил на выезде самарским «Крыльям Советов» (1:2) в МИР РПЛ.
В турнирной таблице «Сочи» с шестью очками занимает 15 е место.