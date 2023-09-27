Бывший футболист «Терека» рассказал о подарках Кадырова
Бывший полузащитник грозненского «Терека», в настоящее время переименованного в «Ахмат», Дмитрий Смирнов рассказал о подарках главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».
Футболист назвал Кадырова щедрым человеком, который любит футбол.
«На хороших эмоциях мог сделать двойные премиальные. Насколько я помню, кому-то мог подарить машину», — заявил он.
Смирнов добавил, что политик не появлялся в раздевалке команды после поражений.
Смирнов выступал за «Ахмат» с 2009-го по 2011-й. В августе 2023 года он стал тренером медифаутбольной команды Fight Nights.
В феврале 2023 года бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал игрокам клуба Кадыров. Он рассказал, что за голы топ-командам глава Чечни мог купить автомобиль. Кроме того, Кадыров подарил Mercedes своим воспитанникам Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву.