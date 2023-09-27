Назван лучший тренер в истории футбола
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории футбола.
К такому выводу пришел портал FourFourTwo, поставивший Фергюсона на первую строчку. На второй позиции в рейтинге нидерландский тренер Ринус Михелс, третьим стал его соотечественник Йохан Кройф.
Лучшим из действующих тренеров стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, он занял пятое место.
Бывший главный тренер сборной СССР и киевского "Динамо" Валерий Лобановский в рейтинге занял 10-ю строчку.
В топ-100 также включен Виктор Маслов, занявший 34-е место, а Гавриил Качалин, под руководством которого сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1960-го года и Олимпийские игры 1958-го года, занял 67-е место.