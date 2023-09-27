Назван лучший тренер в истории футбола

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории футбола.

К такому выводу пришел портал FourFourTwo, поставивший Фергюсона на первую строчку. На второй позиции в рейтинге нидерландский тренер Ринус Михелс, третьим стал его соотечественник Йохан Кройф.

Лучшим из действующих тренеров стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, он занял пятое место.

Бывший главный тренер сборной СССР и киевского "Динамо" Валерий Лобановский в рейтинге занял 10-ю строчку.