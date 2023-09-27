Экс-тренера сборной СССР признали одним из лучших в истории

Первое место занял сэр Алекс Фергюсон , долгие годы возглавлявший «Манчестер Юнайтед» . На второй строчке расположился Ринус Михелс, работавший в «Аяксе», «Барселоне» и сборной Нидерландов. Тройку замыкает Йохан Круифф.

Под руководством сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок страны и два раза побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, шотландский специалист работал в «Абердине», с которым трижды выигрывал внутреннее первенство.