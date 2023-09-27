Буффон признан лучшим вратарем XXI века по версии FourFourTwo

Бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии издания FourFourTwo.

Второе место занял испанец Икер Касильяс, третьим стал нидерландец Эдвин ван дер Сар. В топ 10 также вошли Петр Чех (Чехия), Мануэль Нойер, Оливер Кан (оба — Германия), Виктор Вальдес, Давид де Хеа (оба — Испания), Жулио Сезар (Бразилия) и Уго Льорис (Франция).

Буффон является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии и серебряным призером чемпионата Европы. В августе 45 летний итальянец объявил о завершении профессиональной карьеры.