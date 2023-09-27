В Испании обокрали дом чемпиона мира по футболу Серхио Рамоса

Неизвестные обокрали дом футболиста испанского клуба "Севилья" Серхио Рамоса в населенном пункте Больюльос-де-ла-Митасьон (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, инцидент произошел 20 сентября, когда спортсмен находился на матче, а его супруга Пилар Рубио уехала из города по работе. Когда грабители залезли в дом, внутри находились четверо детей пары, а также их няни. В ходе случившегося они не пострадали. Отмечается, что воры украли дорогостоящие часы, украшения, одежду и наличные, которые Рамос и Рубио хранили дома. Полиция уже начала расследование случившегося.

20 сентября "Севилья" сыграла на своем поле вничью с французским "Лансом" (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Рамос провел на поле всю игру.

В начале сентября было объявлено о переходе 37-летнего Рамоса в испанский футбольный клуб "Севилья". Его последним клубом был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Защитник начинал профессиональную карьеру в "Севилье" и защищал цвета клуба с 2002 по 2005 год. После этого он перешел в "Реал" и выступал за него до 2021 года. В составе мадридского клуба Рамос пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, суперкубок страны и клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды - Кубка Испании.