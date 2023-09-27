Российский вратарь рассказал, что получал зарплату десятирублевыми купюрами

«Зарплата была три тысячи! Это к концу года подняли до девяти. Но какая разница, если все равно не выплачивали. Привезли зарплату в пакетах пачки десятирублевых купюр! Нам выдавали длинные спортивные куртки, ниже колена. И я распихиваю во все карманы эти десятирублевки! Выдали то ли за два, то ли за три месяца», — сказал Городовой.