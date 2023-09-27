«Спартак»: производство в Палате по разрешению споров в отношении Игнатова прекращено

«Производство в Палате по разрешению споров по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина — вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано.



«Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.