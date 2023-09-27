В РФС назвали «важным шагом» решение УЕФА допустить юниорские сборные России

В РФС прокомментировали решение исполнительного комитета УЕФА допустить юниорские сборные России к участию в международных турнирах.

© Чемпионат.com

26 сентября УЕФА объявил о своем решении допускать молодые сборные к выступлениям на международной арене. Также это решение поддержал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении службы коммуникация РФС.

Также союз отметил, что продолжит сотрудничество с УЕФА и диалог о возвращении российских команд к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

Взрослые сборные России УЕФА не допустил. Как отметили в международной организации, команды смогут выступать на международной арене после завершения спецоперации на Украине. Юношеские сборные смогут играть в официальных матчах в нейтральном статусе – то есть без флага России.