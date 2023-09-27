Российский футболист пожаловался на низкую зарплату в норвежской команде

«Я приехал в Норвегию, имея 200 долларов в кармане. Кто-то тут дал, кто-то там дал — так и насобирал их. Потом уже я подписал контракт, мне сделали зарплату, как у местного кассира в магазине. Не то чтобы мало — тысяч девяносто в рублях после налогов. Но сам факт! В Норвегии всех стараются приравнять: чем больше зарабатываешь, тем больше налоги», — сказал голкипер.