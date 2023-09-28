Боков призвал не винить Федотова в неудачной игре ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался об игре армейской команды в текущем сезоне.
«Почему ЦСКА не может победить в последних матчах и много пропускает? Идет сильная ротация в составе из-за травм. Пропускают много, но сама игра ЦСКА впечатляет, также у коллектива есть характер, неуступчивость. Многие считают, что Федотов делает что-то не так? Вовсе нет. Если у команды не идёт, то все шишки летят в сторону главного тренера. У Владимира Валентиновича всё под контролем, всё по плану. Думаю, что у ЦСКА не долго будет продолжаться серия без побед, тем более они знают, как с этим справляться. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.
ЦСКА не смог одержать победу в последних пяти матчах чемпионата России – «Динамо» (1:2), «Оренбург» (1:1), «Зенит» (1:1), «Крылья Советов» (2:2), «Ростов» (3:3).
Кроме этого, армейцы в трех последних матчах Кубка России (Путь РПЛ) ни разу не выиграли в основное время матча – «Факел» (0:2), дважды «Сочи» (в третьем туре – 0:0, пен. – 5:4, в четвертом – 1:1, пен. – 4:2),
После 9 туров РПЛ ЦСКА занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.
В следующем матче чемпионата России команда Владимира Федотова примет на своем поле «Балтику». Игра состоится в субботу, 30 сентября. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.