Боков призвал не винить Федотова в неудачной игре ЦСКА

«Почему ЦСКА не может победить в последних матчах и много пропускает? Идет сильная ротация в составе из-за травм. Пропускают много, но сама игра ЦСКА впечатляет, также у коллектива есть характер, неуступчивость. Многие считают, что Федотов делает что-то не так? Вовсе нет. Если у команды не идёт, то все шишки летят в сторону главного тренера. У Владимира Валентиновича всё под контролем, всё по плану. Думаю, что у ЦСКА не долго будет продолжаться серия без побед, тем более они знают, как с этим справляться. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.